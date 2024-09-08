خبير عقاري: تأثير السياحة على سوق العقارات بالمملكة يدفع المستثمرين للبحث عن فرص جديدة

وأكد التويم أن تصدر منطقة مكة المكرمة في قائمة إنفاق السياح يعود إلى عدة عوامل، أبرزها الطلب المرتفع على زيارتها وسهولة الوصول إليها بتكاليف أقل مقارنة بمناطق أخرى، كما أن البنية التحتية المتطورة التي تمتاز بها مكة، والتي تشمل عددًا كبيرًا من الفنادق، تسهم في جذب المزيد من السياح.