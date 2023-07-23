"التدريب التقني": تأهيل 1059 من الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2022

وأسهمت المؤسسة وفق تقرير صادرٍ عنها اليوم، في استحداث وتهيئة برامج تدريب نوعية للأشخاص ذوي الإعاقة تساعد في إكسابهم المهارات اللازمة للانخراط في المجتمع والحصول على فرص وظيفية تتناسب مع طبيعة إعاقتهم من بنين وبنات، كما استحدثت برامج خاصة لفئة الصم وضعاف السمع بمسمى (التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب الآلي للمعاقين سمعيًا)، وتم تطبيقها في 5 كليات تقنية هي: كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، والكلية التقنية الرقمية للبنات بالرياض، والكلية التقنية بالمدينة المنورة، والكلية التقنية ببريدة، والكلية التقنية بالدمام.