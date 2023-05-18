شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى حفل تخرج 2005 طلاب وطالبات بجامعة طيبة

وألقى الخريج خالد عبدالرحمن المزيني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، قدّم فيها الشكر والامتنان لكل من كان له الفضل على الخريجين في مشاركتهم رحلتهم العلمية بالإرشاد والتوجيه والنصح وبذلهم الغالي والنفيس ومساعدتهم للوصول إلى هذا اليوم الذي يقفون فيه في منصات التخرج والتتويج.