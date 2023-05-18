شاهد.. نائب أمير المدينة يرعى حفل تخرج 2005 طلاب وطالبات بجامعة طيبة

رعى نائب أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سعود بن خالد الفيصل، حفل تخريج الدفعة التاسعة عشرة من طلاب وطالبات فرعيْ جامعة طيبة بمحافظتيْ ينبع وبدر للعام الجامعي 1444هـ، والبالغ عددهم 2005 خريجين وخريجات من مختلف التخصصات والدرجات العلمية، في مقر الجامعة بمحافظة ينبع.
واستُهلت مراسم الحفل بالسلام الملكي ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم انطلقت مسيرة الطلاب الخريجين من أقسام الهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم، والآداب والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعمال، والكلية التطبيقية، وكلية العلوم الطبية التطبيقية.
وألقى الخريج خالد عبدالرحمن المزيني، كلمة نيابة عن زملائه الخريجين، قدّم فيها الشكر والامتنان لكل من كان له الفضل على الخريجين في مشاركتهم رحلتهم العلمية بالإرشاد والتوجيه والنصح وبذلهم الغالي والنفيس ومساعدتهم للوصول إلى هذا اليوم الذي يقفون فيه في منصات التخرج والتتويج.
ونقل "المزيني" عظيم شكر الخريجين والخريجات لنائب أمير منطقة المدينة المنورة، على مشاركتهم فرحة التخرج، رافعين للقيادة الرشيدة -حفظها الله- الشكر والامتنان على حرصهم في تطوير منظومة التعليم، مؤكدين أنهم يقفون اليوم على أولى درجات رد الجميل لوطنهم.
عقب ذلك، ألقى مدير عام فرع الجامعة بينبع الدكتور عبدالسلام الجدعاني، كلمة بمناسبة تخرج 608 خريجين و1397 خريجة، يمثلون الدفعة التاسعة عشرة لفرعي الجامعة بمحافظتي ينبع وبدر، أعرَبَ فيها عن شكره وامتنانه لنائب أمير المنطقة على رعاية حفل التخريج.
وقال الجدعاني مخاطبًا الخريجين: قد وصلتم لبعض بُغيتكم ونِلتم جزءًا من مطلبكم، وختمتم مرحلة من مراحل مسيرتكم، ودونكم وطن ينتظر عطاءكم وبذلكم فأنتم ساعده وشريانه.
ثم ألقى رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني، كلمة بمناسبة الحفل، أكد فيها أهمية استثمار الخريجين والخريجات لمسيرتهم العلمية في حياتهم العملية المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي تجده جامعة طيبة من الدولة المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -يحفظهم الله- وما توليه الدولة من دعم واهتمام للمؤسسات التعليمية ومسيرة التعليم في بلادنا المباركة.
وكان نائب أمير منطقة المدينة المنورة، قد شهد على هامش الحفل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين برنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة -ممثلة في جامعة طيبة- وبرنامج المدن الصحية في محافظة ينبع -ممثلة في فرع الجامعة بالمحافظة- والتي تهدف إلى تحقيق التعاون فيما بينهما استكمالًا للجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة في تحقيق المعايير العالمية لبرنامج المدن الصحية.
وفي نهاية الحفل، كرّم الأمير سعود بن خالد الفيصل، الخريجين والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.