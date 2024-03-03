"كهاتين" تشارك في احتفال "يوم اليتيم العربي" بالمدينة المنورة

حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وبمشاركة مجموعة من الأيتام الذين برزوا في عدة مجالات ونماذج لعدد من الأسر الكافلة المتميزة في مجال الاحتضان والرعاية، كما صاحَبَ الحفلَ ركنٌ تعريفي بجمعية "كهاتين".