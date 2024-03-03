"كهاتين" تشارك في احتفال "يوم اليتيم العربي" بالمدينة المنورة

تحت رعاية كريمة من الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة المدينة المنورة، وبدعوة من فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، شاركت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "كهاتين" بفرع المدينة المنورة، في احتفال "اليوم العربي لليتيم" الذي أقيم بفندق المريديان بالمدينة المنورة.
حضر الحفل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، وبمشاركة مجموعة من الأيتام الذين برزوا في عدة مجالات ونماذج لعدد من الأسر الكافلة المتميزة في مجال الاحتضان والرعاية، كما صاحَبَ الحفلَ ركنٌ تعريفي بجمعية "كهاتين".
وفي ختام الاحتفال قدّم مدير جمعية كهاتين بفرع المدينة، شكره على الجهود التي يقدّمها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة للأيتام؛ مؤكدًا حرص الجمعية الكبير على هذه الفئة الغالية على قلوبنا.