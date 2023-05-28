"الخضيري": الشمس تتعامد ظهر اليوم على الكعبة المشرفة.. ظاهرة تتكرر مرتين في العام

وأصدر المرصد خارطة عن اتجاه القبلة لعدد من مدن المملكة، وكيفية تحديد اتجاهات القبلة، عن طريق غرس قطعة من الخشب أو البلاستيك بشكل عمودي على الأرض، وتتم مراقبة الظل، ويكون اتجاه القبلة في الجهة المعاكسة للظل؛ حيث يشير امتداد الظل إلى موقع الكعبة المشرفة، وفق الخارطة المرفقة.