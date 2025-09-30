"الإحصاء": معدل المشاركة في القوى العاملة يبلغ 67.1% خلال الربع الثاني من 2025

وعلى صعيد مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من عام 2025م المتعلقة بالسكان السعوديين (الذكور والإناث) في سن العمل الأساس (من 25 إلى 54 عامًا) فقد سجَّل معدل المشتغلين إلى السكان (63.3%)، كما سجَّل معدل المشاركة في القوى العاملة (67.3%)، وأفادت النتائج أن معدل البطالة بلغ (5.9%).