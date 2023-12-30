"الحريص" يفوز بجائزة مسابقة "حذف العقل" ويتسلم شيك الـ100 ألف

حقق الشاعر بدر الحريص جائزة مسابقة "حذف العقل"، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، المشرف العام على مهرجان الإبل الذي يقام تكريماً للملك عبد العزيز الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين، وتبلغ قيمتها (100) ألف ريال.