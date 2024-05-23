شاهد.. 70 رأسًا من الخيل العربية الأصيلة في انطلاقة بطولة "منيفة"

انطلقت في العاصمة الرياض، اليوم الخميس، فعاليات بطولة المملكة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة "منيفة"، بمشاركة أكثر من 70 رأسًا من الخيل.
وتنافست الخيل على الأشواط التي افتتحت بها البطولة، تحت إشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة.
حضر اليوم الأول مئات الزوار من محبي وهواة الخيل؛ حيث تعد البطولة فرصة لاستعراض مواهب وقدرات أفضل الخيول العربية الأصيلة بالمملكة والمنطقة للتنافس على ألقاب البطولات المرموقة.
وأضفى إقامة البطولة داخل قاعة مغلقة جمالية خاصة لها وتوفير كل سبل الراحة والحماية للخيول وملاكها؛ بما يعكس الالتزام الشديد برفع مستوى جودة البطولة وتقديم أفضل الظروف للمشاركين والزوار على حد سواء.
وكانت نتائج اليوم الأول على النحو التالي:
فئة مهرات أعمار سنة (أ) وكان المركز الأول من نصيب المهرة نجلاء رحبة لمربط رحبة للخيل العربية الأصيلة.
فئة مهرات أعمار سنة (ب) وكان المركز الأول من نصيب المهرة هالة النوف لمربط النوف للخيل العربية.
فئة مهرات أعمار سنة (ج) وكان المركز الأول من نصيب المهرة "إس كي ريم" لإسطبلات السكب.
فئة مهرات أعمار سنة (د)، وكان المركز من نصيب المهرة أماني الباهية لنادر صالح القفاري.
فئة مهرات أعمار سنتين (أ)، وكان المركز الأول من نصيب المهرة ملاعبة الأسنة لنورة إبراهيم الرفاعي.
فئة مهرات أعمار سنتين (ب)، وكان المركز الأول من نصيب المهرة شيهانة المعود لنايف بن حمدان.