سبتمبر الفائت الأكثر حرّاً حسب السجلات المناخية على مستوى العالم

ووصلت الحرارة إلى مستويات قياسية في عديد من المناطق في فرنسا وألمانيا وبولندا، وأفاد مكتب الأرصاد الجوية البريطاني، بأن شهر سبتمبر الفائت الأكثر سخونة في بريطانيا، وذلك بحسب بيانات تعود إلى عام 1884، وفي أستراليا سجّلت درجات الحرارة أرقاماً قياسية، حيث سجّلت في عديد من المناطق أعلى من المتوسط بمقدار 3 إلى 5 درجات مئوية.