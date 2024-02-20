"مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة" يعلن بدءَ التقديم على برنامج مراكز التميز البحثية والابتكارية

ويأتي البرنامج إيمانًا من المركز بأهمية العلم في خدمة المجتمع، منذ تأسيسه قبل ثلاثة عقود، ومواصلة مسيرته الريادية على المستوى الوطني والعالمي في مواجهة تحديات الإعاقة، وسعيًا منه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز والفرق التي تمتلك بنية بحثية متكاملة من أجهزة وقدرات بشرية وكفاءات علمية قادرة على إنجاز أبحاث ومنتجات مبتكرة في المجالات الصحية والعلمية والإنسانية ذات العلاقة بمجال الإعاقة، والاكتشافات العلمية الرائدة، ونشرها في مجلات عالمية مرموقة؛ مثل "Nature"، ومجلات "Science"، ومجلات النخبة.