27 صحفيًّا من 11 دولة عربية ينضمون إلى قائمة خريجي "كايسيد"

وأردف: "نأمل أن يكون هذا المشروع خير مثال على الدور الأساسي الذي نأمل جميعًا أن تقوم به المؤسسات الإعلامية والدينية، بالتعاون مع المؤسسات المحلية والوطنية كشريك أساسي لصانعي السياسات، وخصوصًا في الأوقات التي تعاني فيها المجتمعات من خضات كبيرة، بما لها من ثقل وتأثير كبير في التعامل مع هذه القضايا بمسؤولية كبيرة من موقعها المهم في المجتمعات، ومن مسؤوليتها الإعلامية والدينية والوطنية والأخلاقية في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا".