د. زهير الحارثي أمينًا عامًا لمركز الحوار العالمي "كايسيد"

نال درجة الماجستير في القانون من جامعة برونيل ببريطانيا، كما أنه حاصل على درجة الدكتـــوراه في فلسفة القانون من جامعة كنت كانتبري ببريطانيا. هو أيضًا عضو في عدد من مجالس الإدارة لجمعيات أهلية وخيرية، له مشاركات في برامج سياسية وإخبارية في الفضائيات منذ عقدين كمحلل وخبير سياسي، فضلاً عن مشاركاته في المؤتمرات والملتقيات العربية والدولية. له أوراق عمل وأبحاث ومقالات متنوعة في دور الإعلام والتسامح والتعايش ومكافحة الإرهاب والتعصب الديني والعنصرية وحقوق الإنسان والإسلام السياسي وصراع الحضارات والتلاقح الثقافي والملفات الإقليمية والعلاقات الخليجية الإيرانية وغيرها.