د. زهير الحارثي أمينًا عامًا لمركز الحوار العالمي "كايسيد"

تم تعيين د. زهير بن فهد الحارثي أمينًا عامًا لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" بموافقة مجلس الأطراف للمركز الذي يتكون من مملكة إسبانيا وجمهورية النمسا والمملكة العربية السعودية والفاتيكان، ليحل د. الحارثي مكان الأمين العام السابق معالي الأستاذ فيصل بن معمر، المستشار السابق بالديوان الملكي السعودي .
" كايسيد" هو منظمة حكومية دولية (intergovernmental ) مرموقة ولها شراكات مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، فضلاً عن مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات دولية معنية بالحوار بين الأديان والثقافات، وتكرس التواصل والسلام والتماسك المجتمعي والبحث عن حلول لتجنب العنف والصدام والفرقة . وسبق أن اجتمعت قيادات من الديانات البوذية والمسيحية والهندوسية واليهودية والإسلامية، وحكومات السعودية والنمسا وإسبانيا والفاتيكان (بصفته مؤسس مراقب) معًا لتجسيد رؤية المركز على الواقع. المركز مقره الجديد في العاصمة البرتغالية لشبونة، بعد أن انتقل إليها من فيينا.
الجدير بالذكر أن د. زهير الحارثي يأتي من تجربة ثقافية ثرية وخلفية برلمانية وحقوقية وقانونية وسياسيه. حيث كان عضوًا في مجلس الشورى السعودي لمدة 12 عامًا، أي ثلاث دورات : الدورة الخامسة والسادسة والسابعة (2009-2020). وكان رئيسًا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي .
كما أنه عضو في مجلس أمناء مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في عام ٢٠١٨، وتم التجديد له في نوفمبر 2021 لمدة ثلاث سنوات .
عمل د. الحارثي كرئيس (دائرة تحقيق وادعاء) بالنيابة العامة السعودية (هيئة التحقيق والادعاء العام سابقًا)، ثم صدر أمر ملكي بتعيينه عضوًا في مجلس هيئة حقوق الإنسان والناطق الرسمي لها في عام 2008.
الحارثي مارس الكتابة الصحفية في عدة صحف سعودية وعربية منذ ثلاثة عقود، ولا زال كاتبًا وباحثًا في قضايا الفكر والسياسة والقانون.
نال درجة الماجستير في القانون من جامعة برونيل ببريطانيا، كما أنه حاصل على درجة الدكتـــوراه في فلسفة القانون من جامعة كنت كانتبري ببريطانيا. هو أيضًا عضو في عدد من مجالس الإدارة لجمعيات أهلية وخيرية، له مشاركات في برامج سياسية وإخبارية في الفضائيات منذ عقدين كمحلل وخبير سياسي، فضلاً عن مشاركاته في المؤتمرات والملتقيات العربية والدولية. له أوراق عمل وأبحاث ومقالات متنوعة في دور الإعلام والتسامح والتعايش ومكافحة الإرهاب والتعصب الديني والعنصرية وحقوق الإنسان والإسلام السياسي وصراع الحضارات والتلاقح الثقافي والملفات الإقليمية والعلاقات الخليجية الإيرانية وغيرها.
د. الحارثي يكتب حاليًا مقالاً أسبوعيًا في جريدة الشرق الأوسط.
"كايسيد" يدخل مرحلة جديدة بقيادة وإدارة جديدة ليعزز دوره كمركز عالمي يهدف إلى تعزيز التعاون والسلام بين أتباع الأديان والثقافات، في زمن يشهد الكثير من الصراعات والاختلاف في وجهات النظر. ويسعى المركز منذ تأسيسه عام 2012، انطلاقًا من المهمة المنوطة به وحوكمته الفريدة، إلى تعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات المتعددة لمنع نشوب النزاعات والعداوات والأحقاد، ولتبديد المخاوف، وغرس قيم الاحترام المتبادل.