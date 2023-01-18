اختتام مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشرة بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام

اختتم المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه في جنوب أفريقيا، "مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشرة" بجنوب أفريقيا بمسجد النور، يوم أمس، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا سلطان العنقري، وذلك ضمن برنامج زيارته الحالية التي تأتي بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا.