اختتام مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشرة بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام

اختتم المجلس الأعلى للقرآن الكريم وعلومه في جنوب أفريقيا، "مسابقة القرآن الكريم الثالثة عشرة" بجنوب أفريقيا بمسجد النور، يوم أمس، بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وسفير خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا سلطان العنقري، وذلك ضمن برنامج زيارته الحالية التي تأتي بتنسيق ومتابعة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في جنوب أفريقيا.
وقد بدأ الحفل الخطابي المُعدّ بهذه المناسبة بكلمة للجهة الراعية للمسابقة، تلاها كلمة السفير سلطان العنقري، تحدث فيها عن أهمية المسابقة ودورها في تشجيع أبناء المسلمين على حفظ كتاب الله، كما تطرّق لدعم المملكة ممثلًا في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمثل هذه المسابقات وغيرها من النشاطات الدعوية المختلفة.
ثم ألقى الشيخ ماهر المعيقلي كلمة حثّ فيها المسلمين على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه وفق المنهج النبوي القويم المعتدل المتسامح، الذي ينبذ التطرف والغلو.
كما تطرق خلال كلمته لجهود المملكة ممثلة في قيادتها الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، مثمنًا ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من برامج من خلال ملحقياتها بإشراف سفارات المملكة العربية السعودية بدعم وتوجيهات الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز للفائزين، والهدايا التذكارية، ثم أدّى الجميع صلاة العشاء خلف الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، وحضر الحفل سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ سلطان العنقري، وبعض السفراء والمسؤولين من حكومة جنوب أفريقيا الملحق الديني بالسفارة ومنسوبي السفارة والمكاتب التابعة لها.
الجدير بالذكر أن زيارة إمام الحرم المعيقلي شهدت عددًا من اللقاءات والزيارات للمعالم الإسلامية، كما ألقى عددًا من المحاضرات العلمية في المساجد والجمعيات الإسلامية، تناولت موضوعات في بيان سماحة الإسلام ووسطيته، واستعراض جهود المملكة في خدمة الإسلام ونشر قيمه السمحة.