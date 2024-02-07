مجلس إدارة البنك العربي الوطني يوصي بزيادة رأسمال البنك إلى 20 مليار ريال بمنح سهم لكل ثلاثة أسهم

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة البنك العربي الوطني أن هذه الزيادة في رأس المال تهدف إلى تعزيز الملاءة المالية للبنك، ودعم موارده لتعزيز أنشطته التشغيلية، على النحو الذي يمكّن البنك من مواكبة التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الصناعة المصرفية، وتنفيذ استراتيجية البنك للتحول والتغيير ودعم قدراته للتوسع في مختلف أنشطته، عبر تعزيز قاعدته الرأسمالية، وبما يتيح أمامه تحفيز إمكاناته التنافسية، وترسيخ مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وتلبية احتياجات عملائه من قطاعي الأفراد والشركات على النحو الأمثل.