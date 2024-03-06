السواحة: الاقتصاد الرقمي السعودي تَضاعف 3 مرات وقفز إلى أكثر من 460 مليار ريال

وقال السواحة: "سيلكون فالي" لديه 318 ألف وظيفة تقنية تم بناؤها في 50 عامًا؛ بينما في السعودية خلال 5 أعوام فقط نمت الوظائف من 200 ألف إلى 354 ألف وظيفة لتكون من أعظم قصص النجاح في الحراك التقني.