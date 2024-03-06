السواحة: الاقتصاد الرقمي السعودي تَضاعف 3 مرات وقفز إلى أكثر من 460 مليار ريال

أكد وزير الاتصالات عبدالله السواحة، أن السوق الرقمي والتقني في السعودية ينمو بوتيرة عالية من 113 مليار ريال إلى 183 مليار ريال في 3 سنوات؛ واصفًا ذلك بأنه "إنجاز تاريخي".
وقال السواحة: "سيلكون فالي" لديه 318 ألف وظيفة تقنية تم بناؤها في 50 عامًا؛ بينما في السعودية خلال 5 أعوام فقط نمت الوظائف من 200 ألف إلى 354 ألف وظيفة لتكون من أعظم قصص النجاح في الحراك التقني.
وأضاف: كان خط الأساس تمكينُ المرأة في المجال التقني والابتكاري قبل الرؤية 7%، والآن أصبح 35% لنتجاوز متوسط السيلكون فالي المقدر بـ27% والمتوسط الأوروبي 22%.
وأردف: الاقتصاد الرقمي السعودي تضاعف 3 مرات في 10 سنوات وقفز إلى أكثر من 460 مليار ريال.
ويستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، وزيرَ الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله عامر السواحة؛ للحديث عن الحراك التقني والابتكاري في المملكة.
ويجيب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات على أسئلة الصحفيين، خلال المؤتمر الذي يُنقل عبر القنوات السعودية على الهواء مباشرة.