"حكاية شاعر".. الألم والمعاناة في عرض مسرحي بمعرض جدة للكتاب 2023

شهد البرنامج الثقافي بمعرض جدة للكتاب 2023، اليوم (الأربعاء) إقامة العرض المسرحي"حكاية شاعر" للمؤلف الدكتور سامي الجمعان وإخراج فهد الدوسري وبطولة تركي اليوسف، ونرمين محسن، وعبدالعزيز المبدل وسط حضور كبير بمسرح روشن الثقافي.
وبين مخرج العمل فهد الدوسري، أن فكرة المسرحية تتمحور حول تجسيد حياة الشاعر السعودي حمد الحجي - رحمه الله- الملقب بشاعر الألم والمعاناة، نظراً لأن أشعاره كانت حالة من الحزن المعبر عن ظروفه الصحية التي تعرض لها.
وقال إن المسرحية تعرض تقديرًا وتكريمًا للراحل، فيما تم الحرص على أن تكون أغلب المشاهد واقعية من حياته وفق رمزية وخيال إخراجي، مشيراً إلى أن المسرحية مستمرة حتى نهاية المعرض يوم السبت 16 ديسمبر الجاري.
وجسد شخصية الراحل الحجي، الفنان تركي اليوسف الذي قدم العديد من المشاهد في مراحل متعددة من حياته ومعايشته لألمه وحزنه، وخصوصًا مع كتابته للشعر، فيما جسدت الفنانة نرمين محسن شقيقة الراحل وسط تفاعل كبير من الحضور.
يذكر أن الراحل ولد في بلدة مرات غربي الرياض عام 1375هـ، ونشأ وتعلم بها حيث ظهرت موهبته الشعرية، ولفت أنظار مدرسيه، وزملائه، والوسط الثقافي عامة، وكانت التوقعات بأن المستقبل ينتظره في عالم الشعر والشعراء، إلأ أن معاناته بدأت مع المرض عام 1380هـ، وتنقل للعلاج في المستشفيات في الداخل والخارج حتى توفي عام 1409هـ.
يشار إلى أن فعاليات معرض جدة للكتاب 2023م الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة، في مركز سوبر دوم بمدينة جدة، تحت شعار "مرافئ الثقافة" بمشاركة أكثر من 1000 دار نشر موزعة على 400 جناح، سيتمر في استقبال زواره حتى السبت القادم 16 ديسمبر الجاري.