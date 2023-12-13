"حكاية شاعر".. الألم والمعاناة في عرض مسرحي بمعرض جدة للكتاب 2023

يذكر أن الراحل ولد في بلدة مرات غربي الرياض عام 1375هـ، ونشأ وتعلم بها حيث ظهرت موهبته الشعرية، ولفت أنظار مدرسيه، وزملائه، والوسط الثقافي عامة، وكانت التوقعات بأن المستقبل ينتظره في عالم الشعر والشعراء، إلأ أن معاناته بدأت مع المرض عام 1380هـ، وتنقل للعلاج في المستشفيات في الداخل والخارج حتى توفي عام 1409هـ.