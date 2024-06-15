"السديس" يهنئ القيادة بنجاح نفرة الحجاج من عرفات إلى مزدلفة

رفع رئيس الشؤون الدينية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة نجاح نفرة حجاج بيت الله من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بأمن وأمان وسلامة وراحة واطمئنان واستقرار، ومرونة المسارات المرورية، وسط منظومة خدمات راقية، وحسن تنظيم وتوفير للخدمات وتسهيل أداء العبادات.