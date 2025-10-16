شاهد.. "سيناريو الإنقاذ".. فيفاء تختبر جاهزيتها لمواجهة السيول

نفذت بلدية محافظة فيفاء، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر ومستشفى فيفاء العام والشرطة، فرضية ميدانية تحاكي إجراءات الاستجابة والتعافي من مخاطر السيول، وذلك في إطار رفع جاهزية فرق الطوارئ وتعزيز كفاءة التدخل السريع في حالات الكوارث الطبيعية.
وجاءت الفرضية على هيئة انهيار صخري مفاجئ أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين داخل مبنى سكني، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات الإنقاذ والإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفى، إضافة إلى إزالة الصخور وفتح الطريق، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود محافظة فيفاء لتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية ورفع مستوى الاستعداد الميداني، بما يضمن سلامة المواطنين ويعزز من قدرة المحافظة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية بكفاءة عالية.