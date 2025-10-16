شاهد.. "سيناريو الإنقاذ".. فيفاء تختبر جاهزيتها لمواجهة السيول

وجاءت الفرضية على هيئة انهيار صخري مفاجئ أدى إلى احتجاز عدد من المواطنين داخل مبنى سكني، حيث باشرت الفرق المختصة عمليات الإنقاذ والإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفى، إضافة إلى إزالة الصخور وفتح الطريق، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة.