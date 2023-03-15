"طويق".. برنامج رمضاني يُطِل على مُشاهدي القناة السعودية مُسَلطًا الضوء على الريادة السعودية

وسيكون مقدم البرنامج محمد بن نحيت، في تحدٍّ جديد خلال شهر رمضان المقبل، لرصد ريادة المملكة عبر "طويق"، وهو مشوار لن يكون سهلًا، غير أن اختياره يشير إلى أن القناة السعودية تهدف دومًا من خلال برامجها لعكس الأنشطة الإيجابية للمملكة، وخطوات التطور التي تشهدها من عام لآخر.