تحلق بالفراشة وتعد بمفاجأة.. "أبرار آل عثمان" تشارك بـ"الدولي لانحلال الجلد" بالقاهرة

تشارك الكاتبة السعودية أبرار آل عثمان في المعرض والمؤتمر الدولي لمرض انحلال الجلد الفقاعي EB بالقاهرة، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنعقد خلال الفترة من 25 - 28 أبريل 2024.
ويهتم المؤتمر الذي ينعقد سنوياً بمرضى انحلال الجلد الفقاعي EB المعروف بـ"الفراشة" وبحضور عدد من المختصين والمهتمين وشركات الأدوية العالمية لبحث المستجدات ومناقشة الخبرات حول هذا المرض وتقديم الاستشارات للمرضى وأسرهم.
يذكر أن الكاتبة قد شاركت في شهر مارس الماضي في مؤتمر وملتقى الأمراض النادرة في أبوظبي وقدمت خلاله ندوة حول قصتها مع مرض EB؛ حيث تأتي تلك المشاركات الدولية للكاتبة أبرار آل عثمان بعد أن أصبحت شخصية اجتماعية مؤثرة للعالم وتقديمها محتوى تثقيفيًا وتحفيزيًا من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وكان لها الأثر الكبير في مرض انحلال الجلد الفقاعي وأصحاب الهمم لتصبح قدوة في الصبر وتحويل الألم إلى أمل.
و"آل عثمان" هي كاتبة سعودية مصابة بمرض انحلال الجلد الفقاعي EB منذ الولادة ولها ثلاثة إصدارات من الكتب، أحدها يحكي قصتها مع المرض وعدد من المقالات في الصحف والمجلات واستضافتها العديد من القنوات الفضائية العربية والعالمية، وحاصلة على جائزة "تحويل الألم إلى أمل" من Mbc الأمل، وقد ترشحت لجائزة صناع الترفيه joy Awards ثلاثة أعوام على التوالي في فئة المؤثرة المفضلة، واختارتها مجلة Vouge العالمية في غلاف المجلة ضمن جميلات العالم والتعريف بمرض انحلال الجلد الفقاعي.
وأوضحت أبرار آل عثمان أنها ستحلق بالفراشة إلى قمم أحلامها وتقديم الخدمة لجميع مرضى الفراشة EB وأسرهم وأنها تستعد لإطلاق مفاجأة لهم قريبًا باذن الله ستسعدهم.