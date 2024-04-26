تحلق بالفراشة وتعد بمفاجأة.. "أبرار آل عثمان" تشارك بـ"الدولي لانحلال الجلد" بالقاهرة

و"آل عثمان" هي كاتبة سعودية مصابة بمرض انحلال الجلد الفقاعي EB منذ الولادة ولها ثلاثة إصدارات من الكتب، أحدها يحكي قصتها مع المرض وعدد من المقالات في الصحف والمجلات واستضافتها العديد من القنوات الفضائية العربية والعالمية، وحاصلة على جائزة "تحويل الألم إلى أمل" من Mbc الأمل، وقد ترشحت لجائزة صناع الترفيه joy Awards ثلاثة أعوام على التوالي في فئة المؤثرة المفضلة، واختارتها مجلة Vouge العالمية في غلاف المجلة ضمن جميلات العالم والتعريف بمرض انحلال الجلد الفقاعي.