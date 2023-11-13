مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة ستيني مع ورم سرطاني باللسان

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، عملية نادرة ومعقدة استمرت "5" ساعات، لاستئصال ورم سرطاني نشأ باللسان وتمدد إلى الغدد الليمفاوية بجهتي العنق، وأنهت العملية التي أجراها فريق طبي متخصص في معاناة مريض "ستيني"، مع المرض وأعراضه الحادة.
وقال د.سمير سندي المدير الطبي للمستشفى، أن المريض راجع المستشفى وهو يشكو من قرحة في الفم، وصعوبة في البلع والحديث وعدة أعراض أخرى، وخضع لعدة فحوصات طبية دقيقة، وأظهر المسح الشعاعي للجسم باستخدام الأشعة المقطعية والنووية وجود ورم سرطاني باللسان ومتمدد إلى الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، كما تم التأكد من عدم انتشار الورم خارج منطقة الرأس والعنق.
وأضاف د. سندي أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء نتائج الفحص الطبي، وخلص إلى خطة علاجية تقوم على استئصال الورم، وبالفعل بعد إتخاذ الترتيبات اللازمة ، أجريت عملية معقدة تم فيها استئصال الورم السرطاني من اللسان وتنظيف جانبي العنق، مع استخدام تقنية التأكد الآني من استئصال كامل الورم بما فيه الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، وتم نقل المريض مباشرة إلى غرفة التنويم، وبقى منوماً قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالته الصحية بنسق سريع، حيث استطاع تناول الطعام والحديث في اليوم التالي للعملية، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد نحو "5" أيام من العملية.
واستطرد د.سندي قائلاً أن هذه العملية تعتبر من العمليات النوعية، التي تتسم بالتعقيد والدقة، ولا تجرى إلا في المراكز المتخصصة والمستشفيات الكبيرة التي يعمل بها كفاءات طبية عالية التأهيل والخبرة، ويتوفر فيها الأجهزة المتقدمة الدقيقة.
الجدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يملك رصيداً كبيراً من الاعتمادات والجوائز والشهادات الدولية والمحلية، والتي من أبرزها شهادة اللجنة الدولية لإعتماد المستشفيات JCI ، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS STAGE7 لتطبيق الملف الطبي الإلكتروني، وجائزتي التميز في الخدمات الجراحية وغرف العمليات والأشعة التشخيصية من Arab Health، وجائزة أفضل خدمة عملاء لمقدمي الرعاية الصحية لعام 2022، واعتماد المؤسسة الأمريكية للتميز SRC.