مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ينهي معاناة ستيني مع ورم سرطاني باللسان

وأضاف د. سندي أن الفريق الطبي درس الحالة على ضوء نتائج الفحص الطبي، وخلص إلى خطة علاجية تقوم على استئصال الورم، وبالفعل بعد إتخاذ الترتيبات اللازمة ، أجريت عملية معقدة تم فيها استئصال الورم السرطاني من اللسان وتنظيف جانبي العنق، مع استخدام تقنية التأكد الآني من استئصال كامل الورم بما فيه الغدد الليمفاوية بجانبي العنق، وتكللت جهود الفريق الطبي ولله الحمد بنجاح كبير، وتم نقل المريض مباشرة إلى غرفة التنويم، وبقى منوماً قيد العناية الطبية الحثيثة، وتحسنت حالته الصحية بنسق سريع، حيث استطاع تناول الطعام والحديث في اليوم التالي للعملية، قبل أن يغادر المستشفى بحالة صحية ونفسية ممتازة بعد نحو "5" أيام من العملية.