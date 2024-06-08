طقس السبت.. أجواءٌ حارّة إلى شديدة الحرارة بـ 5 مناطق بينها الرياض

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.