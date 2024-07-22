في صبيا.. عمر الـ100 سنة لم يمنع "عيدة" من إكمال دراستها

وتمثِّل مراكز محو الأمية بالداير منصات إشعاع وتفاعل كبير للدارسين والدارسات مع مختلف الأنشطة الترفيهية والرياضية التي تتناسب مع أعمارهم، كالألعاب الحسابية والذهنية والشفهية، والرسم والأشغال، وغيرها من الأنشطة التي تحفزهم على التفاعل مع الحياة، وتُحسن من الحالة الصحية والذهنية والنفسية، وتخفف عنهم الضغوطات، وتدمجهم مع المجتمع، وتخلق نوعًا من التواصل مع محيطهم، إضافة إلى التدريب على المهارات الحياتية والتقنية، مثل تطبيقات الخدمات الحكومية أبشر ونفاذ، وتطبيقات البنوك، وغيرها من المهارات الرقمية التي تلبي احتياجاتهم، وتعزز من استقلالهم.