الصحة تحذر: السجائر الإلكترونية سمّ قاتل وتؤدي إلى سرطان الرئة

وأطلقت "الصحة" حملة توعوية تحت شعار "رمضانك مفتاح"؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الابتعاد عن استخدام السجائر الإلكترونية لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولتأثيرها السلبي على صحة الجسم.