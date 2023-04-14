الصحة تحذر: السجائر الإلكترونية سمّ قاتل وتؤدي إلى سرطان الرئة

نشرت وزارة الصحة عبر منصاتها الإعلامية, انفوجرافيك تضمن رسالة رمضانية موجهة إلى المجتمع، جاء فيها: (لا تظن أنني أدخل فارغاً إلى جسمك فمعي الكثير من السموم).
وأضافت: النيكوتين المادة السامة التي تؤثر على عمل الجسم والمواد الكيميائية المسببة بالإصابة بأمراض السرطان، وكذلك المعادن الثقيلة مثل النيكل والقصدير والرصاص، بالإضافة إلى النكهات المتعددة مثل ثنائي الاسيتيل المرتبطة بأمراض الرئة.
وأكدت الوزارة أن السجائر الإلكترونية تتسبب في الانسداد الرئوي المزمن، وسرطان الرئة ، وأمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المرتبطة بالتدخين.
وأطلقت "الصحة" حملة توعوية تحت شعار "رمضانك مفتاح"؛ بهدف توعية المجتمع لاتباع السلوكيات الصحية السليمة والابتعاد عن السلوكيات الضارة، ومن ضمنها أهمية الابتعاد عن استخدام السجائر الإلكترونية لخطر الإصابة بأمراض القلب، ولتأثيرها السلبي على صحة الجسم.