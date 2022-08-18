انقطاع الكهرباء المتكرر يستنفر مراكز صحية بعارضة جازان

وقال المواطنون المتضررون: الانقطاعات وصلت في بعض الأيام إلى أربع مرات منفصلة كان آخرها يوم الأحد الماضي، وشهد اليوم الخميس انقطاعين منذ الصباح وحتى الظهر، على الرغم من أن القرى المتضررة لم تشهد هطول أمطار وكان الجو صحوًا.