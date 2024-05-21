أمانة جازان تطرح وظائف مشمولة بسلم الموظفين العام "بنظام التعاقد"

وأوضحت الأمانة أن المسميات الوظيفية الشاغرة المعلن عنها تضمنت "المشرف العام على إدارة تطوير قدرات الموارد البشرية، والمشرف العام على مركز متابعة الأداء وتحقيق الرؤية، والمشرف على أعمال وكالة المالية والميزانية، والمشرف على أعمال وكالة المراجعة الداخلية وإحكام الضوابط الرقابية، والمشرف العام على الإدارة العامة لتخطيط المدن، والمشرف العام على الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات، والمشرف العام على الإدارة العامة للطوارئ والأزمات، والمشرف العام على الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام، والمشرف العام على مكتب إدارة المشاريع، والمشرف على أعمال تطوير بلدية محافظة صبيا، والمشرف على أعمال وكالة المشاريع والصحة العامة".