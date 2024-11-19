المدينة المنورة.. تنفيذ أول مبنى متعدد الطوابق لوقوف المركبات بالمنطقة المركزية

شرعت أمانة منطقة المدينة المنورة في إنشاء أول مبنى متعدد الطوابق لمواقف السيارات في المنطقة المركزية، يتألف من 12 طابقًا بطاقة استيعابية تصل إلى 400 مركبة، يعمل بنظام أوتوماتيكي وميكانيكي ذكي.
وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنه تم توقيع عقد إنشاء المشروع بقيمة إجمالية تتجاوز الـ90 مليون ريال، على مساحة تُقارب الـ982 مترًا مربعًا بالقرب من مسجد بلال بن رباح في المنطقة المركزية، بالقرب من المسجد النبوي؛ مبينة أن المشروع يعمل بنظام قائم على إنترنت الأشياء ومؤتمت بالكامل، كما يجمع في تصميمه بين التراث المديني الأصيل والحداثة المعمارية؛ لتوفير حلول فعالة وذكية لإدارة المواقف.
وبيّنت أن المشروع يتميز بنظام ذكي يتيح إدخال المركبة وإخراجها بكل سلاسة دون الحاجة إلى تدخل يدوي؛ حيث يعتمد المبنى على تقنيات متقدمة لتحديد الأماكن المتاحة، وترتيب المركبات بشكل آمن وفعال، كما يسهم في استغلال المساحات بشكل مثالي؛ مما يجعله من أكثر المباني تطورًا، ويضم أحدث ما توصلت إليه التقنية في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن المشروع يُعَد جزءًا من سلسلة مشاريع مماثلة يجري العمل على توقيع عقد إنشائها؛ بهدف توفير ما يزيد على 4666 موقفًا للسيارات في 18 موقعًا بالمدينة المنورة، ورفع الطاقة الاستيعابية للساحات في المواقع التاريخية والمساجد من خلال تنظيمها وإدارتها كمواقف حافلات وسيارات لخدمة أهالي المدينة المنورة وزائريها؛ مؤكدةً سعيها لتوفير المزيد من الحلول المستدامة لإدارة الحركة المرورية وتعزيز تجربة الزائرين، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تواكب رؤية المملكة 2030.