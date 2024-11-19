المدينة المنورة.. تنفيذ أول مبنى متعدد الطوابق لوقوف المركبات بالمنطقة المركزية

وأوضحت أمانة المدينة المنورة، أنه تم توقيع عقد إنشاء المشروع بقيمة إجمالية تتجاوز الـ90 مليون ريال، على مساحة تُقارب الـ982 مترًا مربعًا بالقرب من مسجد بلال بن رباح في المنطقة المركزية، بالقرب من المسجد النبوي؛ مبينة أن المشروع يعمل بنظام قائم على إنترنت الأشياء ومؤتمت بالكامل، كما يجمع في تصميمه بين التراث المديني الأصيل والحداثة المعمارية؛ لتوفير حلول فعالة وذكية لإدارة المواقف.