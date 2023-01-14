مداهمات التوطين تفضح التستر.. عامان على شروط الرخصة المهنية بقطاع الذهب وما زال التحايل مستمرًّا

وبالرغم من مرور أكثر من عامين على شروط الرخصة المهنية في قطاع الذهب ما زال التحايل مستمرًّا بسبب الأجانب غير العابئين بشروطها! إذ لا يُسمح للشخص بالعمل في نشاط ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات في حال عدم الحصول علي الرخصة المهنية، وأول شروطها أن يكون العامل سعودي الجنسية.