مداهمات التوطين تفضح التستر.. عامان على شروط الرخصة المهنية بقطاع الذهب وما زال التحايل مستمرًّا

ضمن جهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، نفَّذت الجهات المشتركة في بداية العام الجديد جولات رقابية على المتسترين في قطاعات مختلفة، منها قطاع الذهب والمجوهرات؛ لضبط المتورطين في مخالفة نظام أحكام التستر التجاري.
ونُفذت خلال العام الماضي 127 ألف جولة رقابية تشاركية، شملت مناطق السعودية كلها. وتجاوزت الغرامات على المخالفين 14 مليون ريال.
وتفصيلاً، رصد تقرير مراسل "الإخبارية" عاصم الرشودي في أحد أكبر الأسواق التجارية في العاصمة الرياض وجود الكثير من المخالفين لنشاط الذهب، الذين كان لهم رجال الرقابة بالمرصاد؛ إذ فضحت مداهمة التوطين التستر والمتخفين بعباءة المستثمر السعودي بعد أن ضربوا بشروط التوطين عرض الحائط.
وبالرغم من مرور أكثر من عامين على شروط الرخصة المهنية في قطاع الذهب ما زال التحايل مستمرًّا بسبب الأجانب غير العابئين بشروطها! إذ لا يُسمح للشخص بالعمل في نشاط ومنافذ بيع الذهب والمجوهرات في حال عدم الحصول علي الرخصة المهنية، وأول شروطها أن يكون العامل سعودي الجنسية.