"تعليم جازان" تنظم "مسيرة وطن" ضمن احتفالاتها باليوم الوطني 92

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان مسيرة وطنية "مسيرة وطن" ضمن احتفالاتها باليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية، والتي انطلقت عصر يوم أمس السبت، من دوار الكورنيش الشمالي بمدينة جازان، وذلك بحضور المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ومساعديه ومديري ومديرات عدد من الإدارات التابعة.
وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، عن فخره واعتزازه بما شاهده من مشاعر وطنية لدى المشاركين والمشاركات بالمسيرة والتي تؤكد عمق ما يُكنُّونه لوطننا المملكة العربية السعودية من حب وفخر واعتزاز، وحجم ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، مبينًا أن المسيرة هدفت لنقل الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع بحلة ومفهوم جديد، مع الأخذ بأهمية سلامة وأمن الطلبة والمواطنين والزوار، وإيصال رسائل توعوية وطنية لهم توضح الصور الإيجابية للتعبير عن حب الوطن والاحتفال بيومه الوطني.
وأكد "عقدي" حرص "تعليم جازان" على مشاركة أسر الطلاب والطالبات ومؤسسات المجتمع المختلفة في هذه الفعالية التي تأتي ضمن البرامج المركزية لاحتفالات "تعليم جازان" باليوم الوطني، والتي تنفذ على مستوى الإدارة العامة، وعلى استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية، ونوّه "عقدي" بجهود العاملين والعاملات في الإدارات المنظمة في إنجاح هذه المسيرة الوطنية، مقدمًا شكره لكل الجهات الأمنية والحكومية والأهلية المشاركة.
وشهدت المسيرة الوطنية "مسيرة وطن" مشاركة عدد من الجهات الأمنية تمثلت في شرطة المنطقة والدوريات الأمنية وحرس الحدود والدفاع المدني والمرور والجهات الحكومية ممثلة بالإدارة العامة للتعليم، وإدارات الصحة والزراعة، وأمانة المنطقة، والهلال الأحمر، والمياه والكهرباء، والجهات الأهلية، ومنسوبي ومنسوبات الإدارة العامة، ومكاتب التعليم التابعة، وبمشاركة أكثر من 2000 طالب وطالبة وعدد من المواطنين والمقيمين، الذين تفاعلوا مع المسيرة معبرين خلالها عن فرحتهم بهذه الذكرى العزيزة.
وانطلقت المسيرة التي تقدمها استعراض أمني لمركبات وعربات الأجهزة الأمنية المختلفة تلاها باص التعليم الذي ازدان بهوية اليوم الوطني الـ92، ليتبعه استعراض لمركبات الأجهزة الحكومية المختلفة المشاركة، ثم استعراض الدراجات النارية والهوائية، تلاها مسيرة للمشاة من منسوبي ومنسوبات الإدارة العامة والمشاركين والمشاركات من مواطنين ومقيمين، لتختتم المسيرة بدخول واستعراض عدد من مركبات الدفع الرباعي.
وتوشحت المسيرة الوطنية بالأعلام والعبارات الوطنية، إضافة إلى صور القيادة الرشيدة حفظهم الله، ورددت خلالها الأهازيج والأغاني الوطنية، كما طبق تعليم جازان خلال تنفيذ "مسيرة وطن" خطة خاصة لضمان أمن وسلامة المشاركين تضمنت تنفيذ خطة لإدارة الحشود وخطة لتفويج المشاركين والمشاركات والتي تأتي ضمن ما تتمتع به الإدارة العامة من خبرة كبيرة في ذلك.