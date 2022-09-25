"تعليم جازان" تنظم "مسيرة وطن" ضمن احتفالاتها باليوم الوطني 92

وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي، عن فخره واعتزازه بما شاهده من مشاعر وطنية لدى المشاركين والمشاركات بالمسيرة والتي تؤكد عمق ما يُكنُّونه لوطننا المملكة العربية السعودية من حب وفخر واعتزاز، وحجم ولائهم وانتمائهم لهذا الوطن الغالي على قلوبنا جميعًا، مبينًا أن المسيرة هدفت لنقل الاحتفال باليوم الوطني للمجتمع بحلة ومفهوم جديد، مع الأخذ بأهمية سلامة وأمن الطلبة والمواطنين والزوار، وإيصال رسائل توعوية وطنية لهم توضح الصور الإيجابية للتعبير عن حب الوطن والاحتفال بيومه الوطني.