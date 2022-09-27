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فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان وسبل تعزيزها

استعرضا أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز التعاون في جميع المجالات
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان
فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع وزير خارجية اليابان
واس
واس

الْتقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشى، في مقر وزارة الخارجية اليابانية بالعاصمة طوكيو.

وجرى خلال اللقاء استعراضُ أوجه التعاون بين البلدين الصديقين بما يعزز العلاقات في جميع المجالات في إطار الرؤية السعودية اليابانية 2030.

وناقش وزير الخارجية مع نظيره الياباني سبل تعزيز التنسيق الثنائي المشترك في العديد من القضايا والمجالات المختلفة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف الفهادي، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

اليابان
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
وزير الخارجية
يوشيماسا هاياشى

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