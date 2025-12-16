تقلبات جوية تضرب 9 مناطق: أمطار وصواعق وثلوج وتحذيرات ممتدة حتى الليل

شهدت الساعات الماضية صدور تنبيهات جوية من المركز الوطني للأرصاد، شملت 9 مناطق إدارية في المملكة، وذلك لحالات متوقعة من الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، وتساقط الثلوج، مع نشاط في الرياح وصواعق رعدية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من ساعات فجر اليوم الأربعاء وحتى ساعات المساء، وسط متابعة مستمرة وتحذيرات من تأثيرات مصاحبة تستوجب الحيطة.
ففي المنطقة الشرقية، من المتوقع هطول أمطار خفيفة تشمل محافظات عدة منها حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة، وتبدأ الحالة من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 23:00 مساءً، مع رياح نشطة وصواعق رعدية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة عسير، تغطي التنبيهات أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، الحرجة، الفرشة، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، وتشهد أمطارًا خفيفة من الساعة 13:00 ظهرًا وحتى الساعة 20:00 مساء، مصحوبة برياح نشطة وصواعق.
أما منطقة مكة المكرمة، فشملت التنبيهات محافظة رابع، حيث يتوقع هطول أمطار خفيفة خلال فترتين، تبدأ الأولى من الساعة 06:00 صباحًا وحتى 14:00 ظهرًا، والثانية من 13:00 حتى 20:00 مساء، مع نشاط في الرياح وصواعق رعدية.
وفي منطقة المدينة المنورة، تنبيهات تشمل العلا، خيبر، الرايس، وينبع، وتبدأ من الساعة 06:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 21:00 مساء، مع أمطار خفيفة ورياح نشطة.
وفي منطقة جازان، تنشط الحالة الجوية في محافظات الحُرّث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، وتشهد أمطارًا خفيفة تبدأ عند الساعة 13:00 وتستمر حتى 20:00، مع رياح نشطة وصواعق.
أما منطقة حائل، فالتنبيهات تشمل الحائط، السليمي، الشملي، الغزالة، حائل، موقق، الشنان، بقعاء، وسميراء، وتشهد أمطارًا خفيفة بين الساعة 13:00 و21:00، مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة الحدود الشمالية، تتعرض عرعر والعويقيلة لحالة متوسطة تبدأ الساعة 02:00 فجراً وتنتهي الساعة 13:00 ظهرًا، تتضمن أمطارًا متوسطة، رياحًا شديدة، شبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، وصواعق رعدية، بينما تشهد طريف أمطارًا خفيفة مع نفس التأثيرات ولكن بشدة أقل.
أما منطقة الجوف، فالتنبيهات تشمل القريات، طبرجل، دومة الجندل، وسكاكا، وتبدأ الحالة عند الساعة 02:00 فجرًا وحتى 11:00 صباحًا، وتشهد أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق.
وفي منطقة تبوك، شملت التنبيهات محافظات جبل اللوز، حقل، علقان، تبوك، المعظم، وتيماء، وتتوزع الحالات بين أمطار خفيفة وتساقط ثلوج خفيفة، تبدأ من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 21:00 مساءً، وترافقها رياح نشطة وصواعق.