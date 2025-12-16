تقلبات جوية تضرب 9 مناطق: أمطار وصواعق وثلوج وتحذيرات ممتدة حتى الليل

ففي المنطقة الشرقية، من المتوقع هطول أمطار خفيفة تشمل محافظات عدة منها حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، الأحساء، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، ورأس تنورة، وتبدأ الحالة من الساعة 12:00 ظهرًا وحتى الساعة 23:00 مساءً، مع رياح نشطة وصواعق رعدية تؤثر على مدى الرؤية الأفقية.