ضمن تعديلات العمل المرن.. يحق للعامل الرفض دون اتخاذ أي إجراء ضده

حملت التعديلات الجديدة على نظام العمل المرن تعديلاً على الفقرة الـ(11) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين)؛ إذ يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده، مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل.