وزير الاستثمار: الناتج المحلي للمملكة ارتفع بنسبة 50% منذ إطلاق رؤية 2030

وأوضح "الفالح"؛ خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار العالمي، قائلاً: أطلقنا برنامجاً للإقامة المُميزة للمستثمرين الأجانب في المملكة، الذين يتجاوز عددهم 1200 مستثمر، مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة للاستثمار في تطوير البنى التحتية الرقمية، والبحث العلمي محرّك للنمو والاستثمار، وأن الاستثمار في الاستدامة ومشاريع الاقتصاد الدائري للكربون من أبرز التغيرات حالياً.