لأول مرة بالمنطقة .. تخصصي جازان ينجح في استئصال ورم سرطاني من عنق الرحم لثلاثينية

تمكّن فريق طبي متخصص في مستشفى جازان التخصصي بتجمّع جازان الصحي من إجراء عملية جراحية نوعية لاستئصال ورم سرطاني في عنق الرحم لمريضة تبلغ من العمر 39 عامًا، وذلك لأول مرة في المنطقة.
وفي التفاصيل، أوضح الفريق الطبي أن المريضة حضرت إلى المستشفى وهي تعاني من آلام في البطن ونزيف مهبلي غير طبيعي، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبيّن وجود ورم سرطاني في عنق الرحم استدعى التدخل الجراحي العاجل.
وأضاف الفريق أنه تم على الفور إجراء العملية التي شملت استئصال الرحم والجزء الخاص بالعقد اللمفاوية في منطقة الحوض، في خطوة تُعد إنجازًا مهمًا في مجال الرعاية الصحية النسائية بالمنطقة.
وقد أشرف على العملية الدكتور أحمد حكمي، استشاري جراحة الأورام النسائية، بمشاركة فريق طبي متميز يضم كلًا من: الدكتورة أَفنان الحازمي، طبيب مقيم نساء وولادة،الدكتور العباس معافا، طبيب مقيم نساء وولادة، والدكتور جمال زيلعي، استشاري تخدير،إضافة إلى فني العمليات نادر الأعجم، وأخصائيتَي التمريض أميرة ناصر وفي العامري، وفني التخدير غيوث عمر.
ويُعد هذا الإنجاز الطبي الأول من نوعه في المنطقة، ترجمةً للتطور الذي يشهده مستشفى جازان التخصصي في مجال جراحة الأورام النسائية، وحرصه المستمر على تقديم أحدث الحلول الطبية والعلاجية لخدمة المجتمع.