اليوم.. "المرور" يعلن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

تبدأ الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، في طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة "أبشر"، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.
وأعلنت الإدارة في تغريدة على "إكس" -تويتر سابقًا- عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 28 سبتمبر؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد.
وحددت "المرور" طريقة الدخول إلى المزاد؛ حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة "أبشر"، ثم اختيار "خدماتي"، وبعدها اختيار "المرور" ثم اختيار "خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني".