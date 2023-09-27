اليوم.. "المرور" يعلن طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر "أبشر"

وأعلنت الإدارة في تغريدة على "إكس" -تويتر سابقًا- عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى غد الخميس 28 سبتمبر؛ لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة، المشاركة في المزاد.