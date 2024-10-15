"تقويم التعليم" تمنح مدارس الرياض جائزة التميز المدرسي لجميع مراحلها

وعبّر مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي عن سعادته بحصول المدارس على جائزة (تميز2024)، مبينًا أن هذا الإنجاز نتاج الجهود المستمرة التي بذلتها المدارس خلال السنوات الماضية وجهود الكادر التعليمي والإداري والطلبة وأولياء الأمور الكرام، والتوجيه والدعم الذي تلقاه المدارس من مجلس الإدارة، ومؤسسة مسك.