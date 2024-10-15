"تقويم التعليم" تمنح مدارس الرياض جائزة التميز المدرسي لجميع مراحلها

حققت مدارس الرياض جائزة التميز المدرسي "تميز 2024"، والتي تمنحها هيئة تقويم التعليم للمدارس المتميزة في نتائج التقويم المدرسي الشامل، وذلك ضمن فعاليات الملتقى الوطني للتميز المدرسي الذي أقيم اليوم.
وعبّر مدير عام مدارس الرياض عبدالرحمن الغفيلي عن سعادته بحصول المدارس على جائزة (تميز2024)، مبينًا أن هذا الإنجاز نتاج الجهود المستمرة التي بذلتها المدارس خلال السنوات الماضية وجهود الكادر التعليمي والإداري والطلبة وأولياء الأمور الكرام، والتوجيه والدعم الذي تلقاه المدارس من مجلس الإدارة، ومؤسسة مسك.
وأشار إلى تضافر الجهود في رؤية موحدة وواضحة لتحقيق أعلى نتائج التقويم المدرسي، وضبط جودة التعليم، وتحسين مخرجاته، وتوفير بيئة تعلم جاذبة وحاضنة للإبداع والابتكار.
يذكر أن مدارس الرياض حققت الاعتماد الأكاديمي من منظمة كوجينا العالمية، وحققت أعلى درجة على مستوى الشرق الأوسط وتقيم المدارس على مدار العام العديد من البرامج التدريبية، إضافة لتعيين نخبة من الاستشاريين المحليين والدولين للقيام بعملية التقييم الداخلي ومراجعة الأداء وفق معايير هيئة تقويم التعليم.