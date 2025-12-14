منطقة الطفل في معرض جدة للكتاب 2025 تقدم تجربة ثقافية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه

ويضم الركن الثالث مسرح الطفل، الذي يقدم عروضًا يومية هادفة بأسلوب تفاعلي، تسعى إلى غرس القيم المعرفية، وتعزيز اللغة والخيال، وتشجيع المشاركة، ضمن إطار ترفيهي يجذب الأطفال ويثري تجربتهم الثقافية داخل المعرض، دون الإخلال بالرسالة التعليمية للمحتوى المقدم.