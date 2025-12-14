منطقة الطفل في معرض جدة للكتاب 2025 تقدم تجربة ثقافية تفاعلية تجمع بين التعلم والترفيه

تُشكّل منطقة الطفل، إحدى المحطات الرئيسة ضمن فعاليات معرض جدة للكتاب 2025، وتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت شعار "جدة تقرأ"، في إطار اهتمام المعرض بتقديم محتوى ثقافي متكامل يستهدف مختلف فئات المجتمع، ويولي عناية خاصة بالطفل بوصفه محورًا أساسيًا في بناء مستقبل القراءة والمعرفة.
وتضم منطقة الطفل ثلاثة أركان رئيسة، صُمّمت لتقديم تجارب تعليمية وتفاعلية تجمع بين الثقافة والترفيه، وتُسهم في تنمية مهارات الأطفال، وتعزيز التفكير الإبداعي، وترسيخ القيم الإيجابية، من خلال أنشطة تطبيقية مبتكرة وألعاب تعليمية تراعي الفئة العمرية المستهدفة.
ويُعنى الركن الأول، بتقديم ورش عمل إبداعية وفنية، تتيح للأطفال التعبير عن خيالهم وتنمية قدراتهم اليدوية والفنية، من خلال أنشطة متنوعة تعتمد على الرسم، والتلوين، والأعمال اليدوية، والتصميم بأساليب مبسطة ومحفزة، في بيئة آمنة ومحفوفة بروح الاكتشاف والمرح.
أما الركن الثاني، فيتمثل في مساحة تفاعلية للطهي؛ تهدف إلى تعريف الأطفال بأساسيات إعداد الطعام بطريقة تعليمية وآمنة، عبر تجارب مبسطة تُنمّي لديهم مهارات الاعتماد على النفس، والعمل الجماعي، وتقدير الجهد، وذلك تحت إشراف مختصين وباستخدام أدوات مهيأة خصيصًا للأطفال.
ويضم الركن الثالث مسرح الطفل، الذي يقدم عروضًا يومية هادفة بأسلوب تفاعلي، تسعى إلى غرس القيم المعرفية، وتعزيز اللغة والخيال، وتشجيع المشاركة، ضمن إطار ترفيهي يجذب الأطفال ويثري تجربتهم الثقافية داخل المعرض، دون الإخلال بالرسالة التعليمية للمحتوى المقدم.
وتأتي منطقة الطفل هذا العام، بحضور موسّع واستثمار أكبر مقارنة بالدورات السابقة، في خطوة؛ تهدف إلى خلق تجارب أكثر تفاعلًا، واستقطاب الأجيال الناشئة، وتعزيز علاقتهم المبكرة بالكتاب والقراءة، بما يدعم استدامة معرض جدة للكتاب، ويُرسّخ مكانته منصة ثقافية شاملة تلبي تطلعات المجتمع بمختلف فئاته.
وتجسّد هذه المنطقة، رؤية المعرض في الجمع بين الثقافة والترفيه، وتقديم برامج نوعية تُسهم في صقل المهارات الإبداعية لدى الأطفال واليافعين، وتُعزز حضور الكتاب بوصفه أداة معرفة ومتعة في آنٍ واحد.