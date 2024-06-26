خلال عيد الأضحى.. أمانة الشرقية ترفع أكثر من 60 ألف طن نفايات

رفعت أمانة منطقة الشرقية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن خطة معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري في مدن ومحافظات المنطقة، أكثرَ من 60 ألف طن من النفايات، و57 ألف متر مكعب من الأنقاض في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وترحيلها إلى المدفن الصحي في الدمام.