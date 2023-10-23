بالشراكة مع "الربط الجوي".. طيران ناس يُطلق رحلات مباشرة بين جدة وبروكسل

وفي نفس السياق، صرَّح علي رجب، الرئيس التنفيذي لبرنامج الربط الجوي قائلًا: "لاشك أن أوروبا تُعد سوقًا محوريًا بالنسبة للمملكة، ويُعد إطلاق هذه الوجهة الجديدة إلى بروكسل خطوة مهمة في مسيرتنا، إذ تعكس التزامنا المستمر بتعزيز الربط الجوي مع أوروبا، وحرصنا على مواصلة تسهيل وصول المسافرين منها إلى المملكة، فعبر شراكتنا مع طيران ناس، وكل شركات الطيران، نقطع شوطًا جديدًا في جعل تجربة السفر أكثر سلاسة، كما ظهر ذلك جليًا في الإطلاق الناجح لخط مرسيليا – جدة من قِبل طيران ناس في العام الماضي."