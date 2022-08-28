"السبيعي" يشهد انتظام وانطلاق العام الدراسي الجديد في الطائف

وأشاد بدور أولياء الأمور في حث الأبناء والبنات على الحضور المدرسي مع أول ساعة دراسية في كل المدارس، مبينًا أن ذلك ينم عن الثقافة المتأصلة لتحقيق التنمية التعليمية في الوطن وغرس ذلك في الأجيال الجديدة نواة اليوم وثمار المستقبل.