أكبر 10 شركات سعودية من حيث القيمة السوقية في 2024

بلغت القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية (ARAMCO) 1.98 تريليون دولار، وتعد الشركة الأكثر قيمة في المملكة العربية السعودية.
ووفقًا لتقرير مجلة "CEOWORLD" جاءت شركة الراجحي المصرفية والاستثمار في المرتبة الثانية حيث بلغت قيمتها 95.462 مليار دولار، وثالثًا البنك الأهلي بقيمة سوقية بلغت 65.222 مليار دولار.
وتضم القائمة أيضًا عددًا من العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم؛ حيث تأتي شركة الصناعات الأساسية السعودية (سابك) في المركز الرابع بقيمة قدرها 63.277 مليار دولار، وشركة الاتصالات السعودية (STC) في المركز الخامس بقيمة سوقية قدرها 55.823 مليار دولار.
ومن المركز السادس إلى العاشر في قائمة أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، تأتي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في المركز السادس بقيمة تبلغ 48.335 مليار دولار، وتليها شركة أكوا باور في المركز السابع بـ47.568 مليار دولار، وتأتي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في المركز الثامن بقيمة 29.641 مليار دولار، ويحتل بنك الرياض المركز التاسع بـ23.240 مليار دولار، وبنك الإنماء في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 23.012 مليار دولار.