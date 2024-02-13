أكبر 10 شركات سعودية من حيث القيمة السوقية في 2024

ومن المركز السادس إلى العاشر في قائمة أكبر الشركات في المملكة العربية السعودية، تأتي شركة التعدين العربية السعودية (معادن) في المركز السادس بقيمة تبلغ 48.335 مليار دولار، وتليها شركة أكوا باور في المركز السابع بـ47.568 مليار دولار، وتأتي مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في المركز الثامن بقيمة 29.641 مليار دولار، ويحتل بنك الرياض المركز التاسع بـ23.240 مليار دولار، وبنك الإنماء في المركز العاشر بقيمة سوقية تبلغ 23.012 مليار دولار.