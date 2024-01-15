"الهرفي أنموذجاً" سلط الضوء على الخلل وقدم الحلول

يمثل هذا الاستعراض التمثيل لا الحصر للدور النموذجي الذي يقدمه الخبير العقاري عايد الهرفي بصفته ضليعاً في قطاع العقار، والجدير بالذكر أنّه لم يتوقف عند هذا المستوى بل قدم دراسة بعنوان مستقبل الثروة العقارية والأمن العقاري بالمملكة العربية السعودية" كرؤية استشرافية في ضوء رؤية السعودية 2030، وقد اشتملت الدراسة على كل ما ينعكس إيجاباً على القطاع العقاري، وهي نتاج خبرة كبيرة في القطاع العقاري بدافع المسؤولية الوطنية.