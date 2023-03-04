"ابن جلوي" يشارك في مبادرة "جدة تتحرّك 2" بالواجهة البحرية

يشارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ مساء اليوم، في مبادرة "جدة تتحرّك 2" بممشى واجهة جدة البحرية التي تقودها غرفة جدة ويشارك فيها أكثر من ثماني جهات؛ أبرزها: وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، ووزارة الصحة، وجامعة جدة، وأمانة المحافظة، والغرفة التجارية، وجهات أخرى.
تأتي المبادرة لمواكبة برنامج جودة الحياة كأحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وهو برنامج يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزّز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والسياحية والأنماط الأخرى الملائمة التي تُسهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة، من خلال إقامة فعاليات وتحديات لتحفيز أفراد المجتمع لممارسة المشي أو الجري في عديدٍ من المواقع ومشاركتها افتراضياً.
وتشتمل مبادرة "جدة تتحرّك 2" على مسيرة المشي، وسباقات الشباب، والهواة، والأطفال، إضافة إلى ممارسة اليوغا لتجربة رياضات جديدة مع الاتحادات والمجموعات الرياضية (لجميع الأعمار)، إضافة إلى التحدّي الافتراضي من خلال المشي مسافة 10 كم في أيّ موقعٍ في جدة يشمل ممشى الواجهة البحرية وعدداً من المسارات الإضافية.