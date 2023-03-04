"ابن جلوي" يشارك في مبادرة "جدة تتحرّك 2" بالواجهة البحرية

يشارك محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي؛ مساء اليوم، في مبادرة "جدة تتحرّك 2" بممشى واجهة جدة البحرية التي تقودها غرفة جدة ويشارك فيها أكثر من ثماني جهات؛ أبرزها: وزارة الرياضة، ومحافظة جدة، ووزارة الصحة، وجامعة جدة، وأمانة المحافظة، والغرفة التجارية، وجهات أخرى.