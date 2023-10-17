"آل حافظ": الفيروس المنتشر في بعض المدارس غير مقلق.. وينتشر بين الأطفال حتى 8 سنوات

وتفصيلاً، أوضح "آل حافظ" عبر مقطع فيديو، نُشر في حسابه على منصة "إكس"، أن متلازمة اليد والقدم والفم نشاهدها كل سنة، وخصوصًا في فصل الخريف أو الربيع، وأحيانًا في الصيف، وينتشر كثيرًا في المدارس أو دور الحضانة بسبب الاختلاط بين الأطفال، ويتم انتقاله عن طريق الفم، أو المخالطة اللصيقة، أو عن طريق الأغشية المخاطية بالرذاذ، وفي الغالب يصيب الأطفال من سن سنتين إلى ثماني سنوات، ويمكن أكبر من هذا العمر، لكن هذه الفئة الأكثر إصابة.