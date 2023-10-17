"آل حافظ": الفيروس المنتشر في بعض المدارس غير مقلق.. وينتشر بين الأطفال حتى 8 سنوات

أوضح استشاري الجلدية، الدكتور ظافر آل حافظ، أن الفيروس المنتشر هذه الأيام في بعض المدارس غير مقلق، ويسمى متلازمة اليد والقدم والفم، وانتشاره يكثر بين الأطفال حتى عمر 8 سنوات.
وتفصيلاً، أوضح "آل حافظ" عبر مقطع فيديو، نُشر في حسابه على منصة "إكس"، أن متلازمة اليد والقدم والفم نشاهدها كل سنة، وخصوصًا في فصل الخريف أو الربيع، وأحيانًا في الصيف، وينتشر كثيرًا في المدارس أو دور الحضانة بسبب الاختلاط بين الأطفال، ويتم انتقاله عن طريق الفم، أو المخالطة اللصيقة، أو عن طريق الأغشية المخاطية بالرذاذ، وفي الغالب يصيب الأطفال من سن سنتين إلى ثماني سنوات، ويمكن أكبر من هذا العمر، لكن هذه الفئة الأكثر إصابة.
وكشف "آل حافظ" أن الأعراض هي ارتفاع درجة حرارة، وإعياء، وتعب شديد، وبعد أيام عدة يظهر الطفح الجلدي، وهو عبارة عن بذور وأكياس مائية في الأكف والأقدام وداخل الفم. مبينًا أن المرض لا يدعو للقلق، وأن هذا الفيروس ليس خطيرًا، مثل أي فيروس عابر، لكن ما يميزه هو سرعة الانتشار بين الأطفال؛ لذا يحب التركيز على إعطاء السوائل الكافية وخافض للحرارة، وعدم اختلاط الطفل المصاب بأي أطفال آخرين، ويُفضل عدم ذهابه للمدرسة حتى ينتهي الفيروس.