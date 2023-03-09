تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة تشمل فرصًا لأمطار رعدية وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة

تشير آخر الخرائط الجوية الناتجة عما يسمى بالمحاكاة الحاسوبية، إلى توقعات بتأثر عموم المناطق الشمالية اليوم الخميس، بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أقل من معدلاتها المعتادة، مندفعة من الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تتسبب في انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة في مناطق عدة؛ وذلك بالتزامن مع استمرار فرص الأمطار الرعدية على بعض المناطق الوسطى.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس في منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وصولًا لحائل، ويستمر ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة على بعض المناطق الوسطى والشرقية يتخللها سحب ركامية ماطرة نواحي شمال المنطقة الشرقية وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها وتترافق بحدوث الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحيانًا على أجزاء عدة من منطقتي الرياض والشرقية.
أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس باردًا في مختلف المناطق الشمالية وصولًا لمنطقة حائل، ومائلًا للدفء في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بما في ذلك العاصمة.