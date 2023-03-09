تقلبات جوية على بعض مناطق المملكة تشمل فرصًا لأمطار رعدية وانخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة

وفي التفاصيل، يُتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة يوم الخميس في منطقة الحدود الشمالية والجوف وتبوك وصولًا لحائل، ويستمر ظهور كميات من السحب العالية والمتوسطة على بعض المناطق الوسطى والشرقية يتخللها سحب ركامية ماطرة نواحي شمال المنطقة الشرقية وشمال غرب منطقة الرياض إداريًّا، وتكون هذه الأمطار متوسطة في أغلبها وتترافق بحدوث الرعد أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة أحيانًا على أجزاء عدة من منطقتي الرياض والشرقية.