"الغذاء والدواء": المملكة ضمن 5 دول فقط بالعالم تخلو منتجاتها الغذائية من الزيوت المهدرجة

أكّد مديرُ إدارة الغذاء الصحي في "هيئة الغذاء والدواء" فيصل بن سنيد، أن الدهون المتحولة الاصطناعية هي أحد مسببات أمراض القلب والشرايين، وتؤدي إلى "500" حالة وفاة سنويًّا في العالم.
وأضاف "بن سنيد": أن المملكة ضمن الـ5 دول الحاصلة على شهادة خلو المنتجات الغذائية من الزيوت المهدرجة.
وتابع في لقائه مع قناة الإخبارية أن منظمة الصحة دعت دول العالم في 2018 إلى القضاء على الزيوت المهدرجة جزئيًّا، والتي تعدّ المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية.
ولفت إلى أن الهيئة، تماشيًا مع رؤية 2030، عملت على استراتيجية للغذاء الصحي والتغذية لمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا، وأقرّ التشريع في 2018 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2020.
وأوضح أن تكريمَ منظمة الصحة العالمية للمملكة لخلوّ منتجاتها الغذائية من الدهون المتحولة اصطناعيًّا؛ تعبيرٌ عن تقدير خطوتها الجريئة في منع استخدامها، باعتبارها ضمن 5 دول فقط على مستوى العالم تمنع استخدام الدهون المتحولة اصطناعيًّا في منتجاتها.