"الغذاء والدواء": المملكة ضمن 5 دول فقط بالعالم تخلو منتجاتها الغذائية من الزيوت المهدرجة

ولفت إلى أن الهيئة، تماشيًا مع رؤية 2030، عملت على استراتيجية للغذاء الصحي والتغذية لمنع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًّا، وأقرّ التشريع في 2018 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2020.