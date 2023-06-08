نائب رئيس البرلمان السنغالي: قيادة المملكة تقف دائمًا مع قضايا العالم الإسلامي

وعبّر "ديوب" خلال اللقاء، عن شكره الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على وقوف المملكة الدائم مع القضايا الإسلامية؛ مثمنًا عاليًا جهود ومبادرات المملكة التي جعلتها الداعم الأول لقضايا العالم الإسلامي.