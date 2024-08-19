بـ 109 آلاف ريال.. بيع صقرين بالليلة الثامنة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

شهدت الليلة الثامنة من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2024, الذي ينظمه نادي الصقور السعودي بمشاركة مزارع إنتاج رائدة من 19 دولة حول العالم، بيع صقرين بقيمة 109 آلاف ريال، وذلك في مزاد أقيم في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).
وفي التفاصيل.. جاءت بداية الليلة بالصقر الأول (فرخ جير شاهين) من مزرعة Border Falcons البريطانية، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير (فرخ جير بيور) من مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 77 ألف ريال.
ويوفر المزاد منصة موثوقة وفريدة من نوعها لنُخبة الصقور من حول العالم، والصقور من السلالات الحاصلة على بطولات دولية، من خلال تنظيم مزاد تنافسي مباشر وسريع، يجمع الصقَّارين والمنتجين وعشاق الصقور من السعوديين ومختلف دول العالم، ويتم نقل فعاليات المزاد عبر القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث والبث المباشر لمنصات التواصل الاجتماعي.
ويُسهم المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي, المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وهو دعم ثقافي واقتصادي، ومنصة لتعزيز الوعي البيئي.