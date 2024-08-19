بـ 109 آلاف ريال.. بيع صقرين بالليلة الثامنة لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

وفي التفاصيل.. جاءت بداية الليلة بالصقر الأول (فرخ جير شاهين) من مزرعة Border Falcons البريطانية، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال، بعدها عُرض الصقر الثاني والأخير (فرخ جير بيور) من مزرعة Pacific Northwest Falcons الأمريكية، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ 30 ألف ريال، قبل أن يتم بيعه بمبلغ 77 ألف ريال.