من مكة للحدود الشمالية.. مروّجو السموم والمخدرات يتساقطون تباعاً "فيديو"

وأظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"، عدداً من المخالفات التي ارتكبها المقبوض عليهم؛ أبرزها القبض على 3 مقيمين من الجنسيات اليمنية والأريترية والباكستانية، و5 مواطنين في جدة، قاموا بترويج مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.