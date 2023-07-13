مدن وقرى "السروات".. هنا أجواء باردة تستقطب الهاربين من حرارة الصيف

وفي أبها شارع الفن الذي يعد مقصد كثير من السياح، وسوق الثلاثاء الذي يجمع الماضي العريق من التحف القديمة والجديدة والعسل والسمن، وكل ما يهواه السائح، وخميس مشيط مدينةٌ إلى الجنوب الشرقي من أبها.